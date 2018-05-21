الاحتلال يهاجم الشبان في باب العامود ويعتقل شابين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين، خلال قمع وقفة في باب العامود بمدينة القدس المحتلة، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
وقال مراسلنا في القدس، إن قوات الاحتلال تساندها فرق الخيالة حاولت أكثر من مرة إخلاء مدرجات وباحة باب العامود من الشبان المقدسيين، الذين أصرّوا على التواجد.
وأضاف، أن قوات الاحتلال عادت مرة أخرى وهاجمت المقدسيين بالقنابل الصوتية الحارقة والغازية، واعتدت على المتواجدين بالضرب، وطاردت الشبان الى شارع السلطان سليمان المجاور، واعتقلت خلال ذلك شابين، لم تعرف هويتهما بعد، وتم إفراغ منطقة باب العامود من المواطنين، كما تم إغلاقها بالحواجز الحديدية، ولم تسمح بالتواجد والجلوس على المدرجات، ونصبت ممرات عبر الحواجز للمرور فقط.
وتشهد منطقة باب العامود، كل ليلة وعقب صلاة التراويح في المسجد الأقصى، مواجهات تنشأ خلال محاولات الاحتلال منع الشبان الجلوس في المنطقة، لإحياء أمسيات رمضانية، أو لتنظيم وقفات احتجاجية
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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