الاحتلال يهاجم الشبان في باب العامود ويعتقل شابين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين، خلال قمع وقفة في باب العامود بمدينة القدس المحتلة، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وقال مراسلنا في القدس، إن قوات الاحتلال تساندها فرق الخيالة حاولت أكثر من مرة إخلاء مدرجات وباحة باب العامود من الشبان المقدسيين، الذين أصرّوا على التواجد.

وأضاف، أن قوات الاحتلال عادت مرة أخرى وهاجمت المقدسيين بالقنابل الصوتية الحارقة والغازية، واعتدت على المتواجدين بالضرب، وطاردت الشبان الى شارع السلطان سليمان المجاور، واعتقلت خلال ذلك شابين، لم تعرف هويتهما بعد، وتم إفراغ منطقة باب العامود من المواطنين، كما تم إغلاقها بالحواجز الحديدية، ولم تسمح بالتواجد والجلوس على المدرجات، ونصبت ممرات عبر الحواجز للمرور فقط.

وتشهد منطقة باب العامود، كل ليلة وعقب صلاة التراويح في المسجد الأقصى، مواجهات تنشأ خلال محاولات الاحتلال منع الشبان الجلوس في المنطقة، لإحياء أمسيات رمضانية، أو لتنظيم وقفات احتجاجية