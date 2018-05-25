إصابة نحو 15 شخصًا بانفجار مطعم في كندا

أصيب نحو 15 شخصًا بانفجار وقع أمس بمطعم في ضاحية ميسيسوجا بمدينة تورونتو الكندية.

وقالت السلطات الكندية إن رجلين مجهولي الهوية دخلا المطعم وفجرا عبوة ناسفة ثم لاذا بالفرار.

ونُقل نحو 15 شخصًا إلى المستشفى بعد الانفجار ، فيما ذكرت خدمة الإسعاف في المنطقة على أن جروح ثلاثة من المصابين بالغة.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.