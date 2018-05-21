إصابة 5 شبان بمواجهات مع الاحتلال في جنين

أصيب، فجر اليوم الإثنين، خمسة شبان بالأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.

وذكرت مصادر طبية ومحلية أن خمسة شبان أصيبوا بجروح مختلفة خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأشارت إلى أن شابين أصيبا بشظايا في الرقبة والساق، وآخر بعيار معدني في البطن، ورابع بعيار حي بالساق، كما أصيب شاب خامس برضوض مختلفة أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال .

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استولت على مبلغ 60 ألف شيقل، بعد اقتحامها منزل الأسير المحرر رائد أبو سرور، والعبث بمحتوياته.