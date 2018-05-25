كوبا تعلن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

عثر المحققون الكوبيون الذين ينظرون في حادث تحطم طائرة "بوينج 737" في كوبا الأسبوع الماضي على الصندوق الأسود الثاني للطائرة.
وتحطمت الطائرة ذات المحركين التي تعود لشركة داموج المكسيكية في حقل بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار خوسيه مارتي الدولي في العاصمة الكوبية هافانا يوم الجمعة الماضي،مما أدى لمقتل 111 شخصًا كانوا على متنها.وأوقفت سلطات الطيران في المكسيك مؤقتًا شركة داموج انتظارًا لنتيجة التحقيق في الحادث.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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