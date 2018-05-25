كوبا تعلن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

عثر المحققون الكوبيون الذين ينظرون في حادث تحطم طائرة "بوينج 737" في كوبا الأسبوع الماضي على الصندوق الأسود الثاني للطائرة.

وتحطمت الطائرة ذات المحركين التي تعود لشركة داموج المكسيكية في حقل بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار خوسيه مارتي الدولي في العاصمة الكوبية هافانا يوم الجمعة الماضي،مما أدى لمقتل 111 شخصًا كانوا على متنها.وأوقفت سلطات الطيران في المكسيك مؤقتًا شركة داموج انتظارًا لنتيجة التحقيق في الحادث.