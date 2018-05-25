سقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي

سقط عدد من القتلى والجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي شرق ليبيا فجر اليوم.

وأكد مصدر عسكري وقوع الانفجار في شارع يشهد ازدحامًا كبيرًا خلال ليالي رمضان، مما يرجح سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المدنيين.

ويأتي الانفجار في وقت يخوض فيه الجيش الليبي معركة على مشارف مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا، من أجل تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية.