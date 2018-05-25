سقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي

سقط عدد من القتلى والجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي شرق ليبيا فجر اليوم.
وأكد مصدر عسكري وقوع الانفجار في شارع يشهد ازدحامًا كبيرًا خلال ليالي رمضان، مما يرجح سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المدنيين.
ويأتي الانفجار في وقت يخوض فيه الجيش الليبي معركة على مشارف مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا، من أجل تحريرها من سيطرة الجماعات الإرهابية.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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