نيكولاس مادورو يفوز بولاية رئاسية ثانية في فنزويلا

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا قولها.. إنه “استناداً إلى نتائج فرز تسعين بالمئة من الأصوات حصل مادورو على 7ر67 بالمئة من الأصوات متقدماً بفارق شاسع عن منافسه الرئيسي هنري فالكون الذي حصل على 2ر21 بالمئة من الأصوات”.
وفي كلمة لمؤيديه إمام قصر ميرافلوريس الرئاسي في العاصمة كراكاس دعا مادورو منافسيه الذين خسروا أمامه في الانتخابات للانضمام إليه في حوار صادق حول مستقبل فنزويلا معربا عن استعداده التام للجلوس إليهم في الوقت الذي يرغبون به لهذا الهدف.
وشدد مادورو على أن فوزه في الانتخابات يشكل انتصارا على الإمبريالية وقال.. إن “لثورة وجدت في فنزويلا لتبقى” متعهدا أمام الحشود التي تجمعت قبالة القصر الرئاسي بإعطاء الأولوية لتطوير وتعافي الاقتصاد في البلاد.وتمتد ولاية مادورو الرئاسية الثانية لست سنوات.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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