نيكولاس مادورو يفوز بولاية رئاسية ثانية في فنزويلا

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا قولها.. إنه “استناداً إلى نتائج فرز تسعين بالمئة من الأصوات حصل مادورو على 7ر67 بالمئة من الأصوات متقدماً بفارق شاسع عن منافسه الرئيسي هنري فالكون الذي حصل على 2ر21 بالمئة من الأصوات”.

وفي كلمة لمؤيديه إمام قصر ميرافلوريس الرئاسي في العاصمة كراكاس دعا مادورو منافسيه الذين خسروا أمامه في الانتخابات للانضمام إليه في حوار صادق حول مستقبل فنزويلا معربا عن استعداده التام للجلوس إليهم في الوقت الذي يرغبون به لهذا الهدف.

وشدد مادورو على أن فوزه في الانتخابات يشكل انتصارا على الإمبريالية وقال.. إن “لثورة وجدت في فنزويلا لتبقى” متعهدا أمام الحشود التي تجمعت قبالة القصر الرئاسي بإعطاء الأولوية لتطوير وتعافي الاقتصاد في البلاد.وتمتد ولاية مادورو الرئاسية الثانية لست سنوات.