تعليق افتتاح مؤتمر سوتشي بسبب خلافات بين تركيا وروسيا ودي ميستورا
GMT 15:47 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / ينايرالمعارضة السورية طالبت موسكو بتعديل البيان الختامي لـ سوتشي
GMT 12:53 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرالخارجية الروسية تعلن انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار السوري في 29 و30 من الشهر الجاري
GMT 12:41 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالمعارضة السورية تؤكد عدم اتخاذ قرار متعجل بشأن مؤتمر سوتشي
GMT 12:22 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالخارجية الروسية تؤكد أن المعارضة السورية تعمدت إفشال جولة جنيف لعرقلة التحضير لمؤتمر سوتشي
GMT 14:33 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبروسائل إعلام روسية تعلن تأجيل مؤتمر سوتشي للحوار السوري حتى شباط المقبل
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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