فيسبوك تتعهد بعدم مساعدة الحكومات في حروبها الإلكترونية

تعهدت فيس بوك ومايكروسوفت و32 شركة تقنية أخرى بحماية عملائها من الهجمات الإلكترونية، كما التزمت بعدم مساعدة الحكومات على تعزيز جهودها في الحرب الإلكترونية، وتوصف اتفاقية Cybersecurity Tech Accord بأنها "اتفاقية فاصلة" من قبل الموقعين عليها، وتأتي بعد موجة من الهجمات الإلكترونية البارزة على مدار العام الماضي.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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