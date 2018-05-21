المعلم يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد مون جونغ نام سفيراً مفوضاً فوق العادة لكوريا الديمقراطية لدى سورية

استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم مون جونغ نام سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية كوريا الديمقراطية لدى الجمهورية العربية السورية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.