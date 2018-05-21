وقف مؤقت لإطلاق النار تم مساء أمس لإخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود

أفاد مصدر عسكري بأنه تم مساء الأمس ولأسباب إنسانية وقف مؤقت لإطلاق النار تم خلاله إخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود.

وأضاف المصدر أن الوقف المؤقت لإطلاق النار ينتهي ظهر اليوم ويستأنف فورا الجيش العربي السوري عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.