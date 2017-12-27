غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة مسورة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن .
GMT 13:01 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وصالح، غرب جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.
GMT 13:51 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات لمليشيا الحوثي وصالح بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.
GMT 13:50 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وصالح، بمديرية عبس في محافظة حجة شمال اليمن.
GMT 07:59 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي وصالح بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن.
GMT 14:07 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وصالح، في منطقتي المدفون ومحلي بمديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء شمال اليمن
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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