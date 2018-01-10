3 غارات لطيران التحالف على معسكر الاستقبال شمالي اليمن

وقعت 3 غارات لطيران التحالف على معسكر الاستقبال بمنطقة ضلاع همدان شمال شمالي العاصمة صنعاء شمالي اليمن.
GMT 19:04 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرغارات عنيفة لطيران التحالف تستهدف القاعدة البحرية برأس كثيب في محافظةالحديدة غرب اليمن
GMT 12:49 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرغاره لطيران التحالف استهدفت موقع الحوثيين في جبل عطان غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن، وتحليق مستمر.
GMT 16:17 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارة لطيران التحالف على منطقة بني معين بمديرية رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، بالتزامن مع قصف صاروخي للقوات السعوديه يستهدف مواقع الحوثيين في مديرية رازح.
GMT 14:35 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يستهدف ثلاث منصات اطلاق صواريخ بالستية تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية قادمة من صعدة باتجاه محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، ويدمر ثلاث دبابات تابعة للمليشيات في جبهة حام ويستهدف تجمعاً لهم اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، حسب ا
GMT 16:23 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن اكثر من 8 غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال اليمن.
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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