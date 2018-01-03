الكويت تؤكد سلامة رئيس أركان الجيش بعد تحطم مروحيته في بنغلادش
GMT 09:22 2017 الجمعة ,29 أيلول / سبتمبرمقتل 60 شخصًا جراء غرق مركب للروهينغا قبالة بنغلادش
GMT 13:07 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبرالأمم المتحدة تعلن أن 480 ألف عدد النازحين الروهينغا في بنغلادش
GMT 16:12 2017 السبت ,25 آذار/ مارسمقتل اثنين وإصابة 30 آخرين في تفجيرين شمال شرق بنغلادش
GMT 10:59 2016 السبت ,10 أيلول / سبتمبر15 قتيلًا على الأقل في حريق داخل مصنع للتغليف في بنغلادش
GMT 04:42 2016 الأحد ,03 تموز / يوليوبنغلادش تعلن أن خاطفي الرهائن هم مجموعة محلية مقاتلة وليسوا من تنظيم "داعش"
ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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