محاكمة قس أميركي بتهمة الإرهاب في تركيا

بدأت اليوم الإثنين، محاكمة قس أمريكي في تركيا، بتهم تتعلق بالإرهاب، بعدما قضى عاماً ونصف العام خلف القضبان في قضية زادت منسوب التوتر بين أنقرة وواشنطن.

ومثل آندرو برونسون الذي كان مسؤولاً على كنيسة للبروتستانت في مدينة أزمير بغرب تركيا، والمعتقل منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2016، أمام المحكمة اليوم الإثنين، مع انطلاق جلسات محاكمته.