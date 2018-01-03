قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل
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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل.

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العرب اليوم - قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات
غزة - العرب اليوم

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل.

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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل



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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل



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