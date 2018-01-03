قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في بلدة سالم قبل قليل.
GMT 14:00 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق القدس المحتلة
GMT 16:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول بلدة بيت فوريك شرق نابلس
GMT 15:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرإصابة عدد من جنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات بلدة الرام بالقدس المحتلة
GMT 15:26 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات في بلدة أبوديس وتمكن الشباب من فتح ثغرة كبيرة في الجدار الفصل العنصري بين ابوديس والقدس المحتلة
GMT 14:31 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي العيزرية وابو ديس شرق القدس المحتلة
ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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