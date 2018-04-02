استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه شرق خان يونس

استشهد مواطن فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي اليوم، بأن الشاب فارس الرقب (29 عامًا) استشهد متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها برصاصة في بطنه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات على الشريط الحدودي شرق المدينة، التي تزامنت مع إحياء الذكرى الـ 42 ليوم الأرض