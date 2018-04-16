رئيس الوزراء الأسترالي يبحث الأمن والتجارة في جولة أوروبية

قال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول، إنه سيركز على الأمن والتجارة في جولته الأوروبية المقررة هذا الأسبوع، حيث سيدفع إلى عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.