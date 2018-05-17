إصابة مواطن على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مواقع في غزة

أصيب مواطن على الأقل، في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على عدة مواقع في قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران وتدمير في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وأفاد في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" قصفت بصاروخين على الأقل موقعين شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطن بشظايا في قدميه نقل على إثرها إلى مستشفى الأندونيسي في البلدة للعلاج وحالته متوسطة.

كما قصف الطيران الحربي موقعاً، شمال غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ، ما أدى إلى دمار كبير، وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصف موقعا غرب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة "إف16"، ما أوقع أضراراً مادية في ممتلكات المواطنين المجاورة، واشتعال النيران، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.

ويجوب الطيران الحربي وطائرات استطلاع إسرائيلية أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.