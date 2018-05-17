إصابة مواطن على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مواقع في غزة

أصيب مواطن على الأقل، في قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على عدة مواقع في قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران وتدمير في ممتلكات المواطنين المجاورة.
وأفاد في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" قصفت بصاروخين على الأقل موقعين شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطن بشظايا في قدميه نقل على إثرها إلى مستشفى الأندونيسي في البلدة للعلاج وحالته متوسطة.
كما قصف الطيران الحربي موقعاً، شمال غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ، ما أدى إلى دمار كبير، وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين المجاورة.
كما قصف موقعا غرب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة "إف16"، ما أوقع أضراراً مادية في ممتلكات المواطنين المجاورة، واشتعال النيران، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.
ويجوب الطيران الحربي وطائرات استطلاع إسرائيلية أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.
GMT 08:06 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب شرق الخليل
GMT 08:02 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبا وشابين من بيت لحم
GMT 07:59 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقوات الاحتلال تعتقل شابا عقب استدعائه جنوب جنين
GMT 07:56 2018 الخميس ,17 أيار / مايوإغلاق أربع محطات غير قانونية للمحروقات بالخليل
GMT 07:51 2018 الخميس ,17 أيار / مايوإصابة فلسطيني في غارات لطيران الاحتلال على غزة
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
أرسل تعليقك