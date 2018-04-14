مصدر سوري يحدد عدد الجرحى نتيجة العدوان الغربي

قال مصدر أمني سوري، في حديث لمراسل وكالة نوفوستي، إن 6 من المواطنين المدنيين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط الصواريخ المجنحة الغربية على مستودع عسكري سوري غرب حمص.

وأضاف المصدر القول: "استهدف القصف الصاروخي الأمريكي البريطاني الفرنسي، مستودعا للذخيرة بالقرب من منطقة شين في غرب محافظة حمص.

ونجم عن ذلك إصابة 6 مدنيين بالشظايا التي تناثرت في المنطقة".

واعتدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالصواريخ على سورية صباح اليوم السبت، حيث استهدفت عشرات الصواريخ عدة مناطق في محافظتي دمشق وحمص.