مصدر سوري يحدد عدد الجرحى نتيجة العدوان الغربي

قال مصدر أمني سوري، في حديث لمراسل وكالة نوفوستي، إن 6 من المواطنين المدنيين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط الصواريخ المجنحة الغربية على مستودع عسكري سوري غرب حمص.
وأضاف المصدر القول: "استهدف القصف الصاروخي الأمريكي البريطاني الفرنسي، مستودعا للذخيرة بالقرب من منطقة شين في غرب محافظة حمص.
ونجم عن ذلك إصابة 6 مدنيين بالشظايا التي تناثرت في المنطقة".
واعتدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالصواريخ على سورية صباح اليوم السبت، حيث استهدفت عشرات الصواريخ عدة مناطق في محافظتي دمشق وحمص.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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