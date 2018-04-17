مجموعة السبع تطالب روسيا بالكشف عن برنامجها لغاز الأعصاب

حث وزراء خارجية دول مجموعة السبع روسيا، أمس الإثنين، على كشف تفاصيل برنامجها لغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يتهمونها باستخدامه في تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال ويشكل "تهديداً ضدنا جميعاً".