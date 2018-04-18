إصابة 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي في خان يونس

أصيب 5 فلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، جراء إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف شرقي بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، عن "إصابة 5 مواطنين بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيليي على خان يونس".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا"، فإن "مدفعية الاحتلال أطلقت نحو 5 قذائف صوب أراضي المواطنين في محيط مدرسة شهداء خزاعة، ما أدى إلى وقوع إصابات".