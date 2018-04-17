مقتل 2 من قوات حرس الحدود باشتباكات مع مسلحين

أعلن مساعد قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان، شرقي إيران، مقتل 2 من قوات حرس الحدود صباح الثلاثاء خلال اشتباكات اندلعت مع مسلحين في منطقة ميرجاوه الحدودية.