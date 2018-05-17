قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب استدعائه جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية ، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ابراهيم مروان حنايشة (26 عاما)، عقب استدعائه لمقر مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين.