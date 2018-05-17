إغلاق أربع محطات غير قانونية للمحروقات بالخليل

نفذ جهازا الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، وبدعم واسناد من الأجهزة الأمنية، الليلة الماضية، حملة على محطات المحروقات العشوائية، وغير القانونية في منطقة واد السمن في محافظة الخليل.

وأوضحت الضابطة الجمركية في بيان، أنه تم اغلاق أربع محطات عشوائية للمحروقات في المنطقة المذكورة، والحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة، والحد منها.

وشددت على أنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة، والمغشوشة، لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات، وخطورة على السكان والمواطنين، لعدم استيفائها شروط السلامة العامة