الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 1928 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الاحتلال 1928 فلسطينياً من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، وذلك حتى نهاية مارس(أذار) 2018، من بينهم 369 طفلاً، و36 امرأة.