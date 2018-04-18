النظام يكثف قصف مواقع داعش في مخيم اليرموك

قصفت قوات النظام، بشكل مكثف بعد منتصف، أمس الثلاثاء، مناطق تنظيم داعش في مخيم اليرموك والحجر الأسود الواقعتين جنوب العاصمة دمشق.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، "استهدفت المنطقتين بأكثر من 40 قذيفة وصاروخاً يرجح أنه من نوع أرض– أرض، أماكن سيطرة التنظيم".