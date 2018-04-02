ماليزيا تدين العدوان الاسرائيلي في مسيرة يوم الأرض

أدانت الحكومة الماليزية اليوم، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في مسيرة يوم الأرض، التي انطلقت الأسبوع الماضي قرب الحدود في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد مدنيين وسقوط عدد من الجرحى والمصابين.
وقالت الخارجية الماليزية في بيان، إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل هو أمر لا مبرر له وغير مقبول على الإطلاق، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بسرعة لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين.
يذكر أن ما لا يقل عن 15 مدنيًا فلسطينيًا استشهدوا واصيب أكثر من 1416 آخرون، بعدما فتح جيش الاحتلال نيران أسلحته باتجاه عشرات الآلاف من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وشيوخ تجمعوا على بعد أمتار من السياج الفاصل في مسيرة أطلقوا عليها (العودة الكبرى) إحياء ليوم الأرض الفلسطيني وتأكيدًا لحقهم في العودة إلى أراضيهم.
GMT 08:06 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانالقوات الإسرائيلية تعتقل ستة من القدس المحتلة وثلاثة من نابلس
GMT 07:55 2018 الإثنين ,02 إبريل / نيسانالمكتب التعاوني بالمشعلية بنجران ينظم درسين غداً
إنها واحدة من عارضات الأزياء الأشهر في عالم الموضة، والمعروفة بأناقتها وحسها الفريد للأزياء بطريقة تتحدى العمر، فقد تألقت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، من خلال تصميمات "KLûK CGDT"، وهو أحد مصممي جنوب أفريقيا خلال حدث أسبوع ARISE للأزياء، في لاغوس ، نيجيريا، السبت. على الرغم من بلوغها الـ 47 عامًا، إلا أن ظهورها في أي عرض أزياء يكون له مذاقه الخاص، متحدية عمرها، وقد خطفت كامبل الانظار على المنصة في لاغوس، حيث ارتدت أكثر من تصميما غير عادي خلال العرض، ومن بينهم فستان باللون الأرغواني المزين بالريش وآخر باللون الذهبي، وكانت إطلالتها في كل مرة مذهلة. ارتدت كامبل الفستان الأرغواني المذهل، الذي كشف عن ساقيها النحيلتين، وفي خصرها الرفيع الذي ربط حوله شريط من الحرير، ونسقته مع زوج من الصنادل ذات اللونين البرتقالي والأبيض المفعم بالحيوية. واكملت كامبل اطلالتها بالمكياج
أرسل تعليقك