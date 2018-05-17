إصابة فلسطيني في غارات لطيران الاحتلال على غزة

أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على المنطقة الشمالية الغربية من غزة.
ووفقا لوكالة معا فقد طال العدوان ما يعرف بموقع السفينة وموقع عسقلان مخلفا أضرارا مادية.
وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من بيت لحم ونابلس وسلفيت.
وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغازات السامة خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.
GMT 08:06 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب شرق الخليل
GMT 08:04 2018 الخميس ,17 أيار / مايوإصابة مواطن على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مواقع في غزة
GMT 08:02 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبا وشابين من بيت لحم
GMT 07:59 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقوات الاحتلال تعتقل شابا عقب استدعائه جنوب جنين
GMT 07:56 2018 الخميس ,17 أيار / مايوإغلاق أربع محطات غير قانونية للمحروقات بالخليل
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
أرسل تعليقك