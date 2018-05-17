إصابة فلسطيني في غارات لطيران الاحتلال على غزة

أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على المنطقة الشمالية الغربية من غزة.

ووفقا لوكالة معا فقد طال العدوان ما يعرف بموقع السفينة وموقع عسقلان مخلفا أضرارا مادية.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من بيت لحم ونابلس وسلفيت.

وأصيب عدد من الفلسطينيين أمس بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغازات السامة خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.