أميركا تفتتح سفارتها في القدس المحتلة وسط مخاوف من الغضب الفلسطيني

تفتتح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها فى القدس المحتلة، فى تطبيق لقرار الرئيس الأمريكى دونالد بنقلها، وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع تصعيد فلسطيني والذي يأتي في ذكرى النكبة.