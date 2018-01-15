سقوط نحو 70 قتيلًا وجريحًا بالتفجير المزودوج وسط بغداد

افاد مصدر أمني واخر طبي يوم الاثنين ان التفجير المزدوج الذي وقع وسط العاصمة بغداد خلّف نحو 70 قتيلا وجريحا.

وابلغ المصدران ، بأن التفجير المزدوج الذي نفذه مهاجمان صباح اليوم في ساحة الطيران اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا واصابة 50 آخر بجروح غالبيتهم من العمال والكسبة كحصيلة أولية للحادث.

وكان مصدر امني مسؤول قد افاد في وقت سابق من صباح اليوم ان انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين فجرا نفسيهما بشكل متزامن وسط جموع للعمال في المنطقة المذكورة ببغداد.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها اللواء سعد معن بوقوع تفجير مزدوج في ساحة الطيران وسقوط قتلى وجرحى من دون ان يعطي رقما لأعداد الضحايا.