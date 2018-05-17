زيادة أعداد الحراس الأردنيين في المسجد الأقصى

قررت الحكومة الأردنية زيادة عدد الحراس العاملين على حماية المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة إلى 354 حارسًا .
وقال وزير الأوقاف عبدالناصر أبو البصل في تصريح صحفي إن الوزارة عيّنت الشهر الماضي 93 موظفًا جديدًا لأوقاف القدس سيباشرون عملهم هناك، خلال الشهر الحالي .
وأوضح أن من الموظفين المعينين أخيرًا 28 حارسًا للحرم القدسي، لترتفع أعداد الحراس إلى 354، بدلًا من 326 إجمالي عدد موظفي أوقاف القدس، إلى نحو 1000 موظف .
ويأتي هذا القرار على خلفية ما شهده الحرم القدسي خلال الأسبوع الحالي من اقتحامات كبيرة من قبل المستوطنين اليهود، بدعم من سلطات الاحتلال
GMT 08:06 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب شرق الخليل
GMT 08:04 2018 الخميس ,17 أيار / مايوإصابة مواطن على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مواقع في غزة
GMT 08:02 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبا وشابين من بيت لحم
GMT 07:59 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقوات الاحتلال تعتقل شابا عقب استدعائه جنوب جنين
GMT 07:56 2018 الخميس ,17 أيار / مايوإغلاق أربع محطات غير قانونية للمحروقات بالخليل
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
أرسل تعليقك