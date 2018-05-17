زيادة أعداد الحراس الأردنيين في المسجد الأقصى

قررت الحكومة الأردنية زيادة عدد الحراس العاملين على حماية المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة إلى 354 حارسًا .

وقال وزير الأوقاف عبدالناصر أبو البصل في تصريح صحفي إن الوزارة عيّنت الشهر الماضي 93 موظفًا جديدًا لأوقاف القدس سيباشرون عملهم هناك، خلال الشهر الحالي .

وأوضح أن من الموظفين المعينين أخيرًا 28 حارسًا للحرم القدسي، لترتفع أعداد الحراس إلى 354، بدلًا من 326 إجمالي عدد موظفي أوقاف القدس، إلى نحو 1000 موظف .

ويأتي هذا القرار على خلفية ما شهده الحرم القدسي خلال الأسبوع الحالي من اقتحامات كبيرة من قبل المستوطنين اليهود، بدعم من سلطات الاحتلال