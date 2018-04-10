أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "تجاوز الخط الأحمر" في سوريا، سيجرّ "رداً"، مشيراً الى أن "المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "تؤكد مبدئياً استخدام أسلحة كيماوية".