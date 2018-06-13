بوارج التحالف العربي لدعم الشرعية تدك تحصينات المليشيا في منصة العروض

قامت بوارج التحالف العربي، لدعم الشرعية بدك تحصينات المليشيا في منصة العروض ومليشيا الحوثي تجبر المواطنين علي المشاركة في حفر الخنادق والزج بهم في مواجهة قوات الجيش الوطني، بمحافظة الحديدة غربي اليمن.