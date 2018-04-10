أميركا تدرس رداً عسكرياً جماعياً على هجوم دوما السورية

أبلغ مسؤولون أمريكيون أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة تدرس رداً عسكرياً جماعياً على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام في سوريا، بينما أدرج خبراء عدة منشآت رئيسية أهدافاً محتملة.