النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل.
GMT 19:43 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبرقوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم قبل قليل
GMT 16:42 2017 الأحد ,28 أيار / مايوالاحتلال يزعم اعتقال خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار على حواجز مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية
GMT 22:56 2017 الثلاثاء ,18 إبريل / نيساناندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مقر المخابرات الفلسطينية في مدينة طولكرم
GMT 09:11 2017 الأربعاء ,11 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم
GMT 10:34 2017 الثلاثاء ,10 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم.
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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