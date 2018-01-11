النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل
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النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل.

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العرب اليوم - النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل.

النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين
غزة - العرب اليوم

النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل.

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النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل



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النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل النيران تشتعل بمركبة احدى المواطنين دون معرفة الأسباب وسط مدينة طولكرم قبل قليل



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