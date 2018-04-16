مظاهرات في برشلونة دعماً لزعماء الانفصال المسجونين

تظاهر مئات الآلاف من أنصار استقلال إقليم كتالونيا الإسباني في شوارع برشلونة مساء الأحد مطالبين بالإفراج عن الزعماء الانفصاليين المسجونين بعد أن "أحبط حكم للمحكمة العليا أحدث محاولاتهم لانتخاب زعيم للمنطقة".