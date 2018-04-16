مظاهرات في برشلونة دعماً لزعماء الانفصال المسجونين

تظاهر مئات الآلاف من أنصار استقلال إقليم كتالونيا الإسباني في شوارع برشلونة مساء الأحد مطالبين بالإفراج عن الزعماء الانفصاليين المسجونين بعد أن "أحبط حكم للمحكمة العليا أحدث محاولاتهم لانتخاب زعيم للمنطقة".
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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