سماع دوي انفجار وسط مدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي اليمن، أعقبه اشتباكات بالاسلحة ولم تعرف بعد أسبابه
GMT 18:37 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير4 مدنيين من أسرة واحدة في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الضباب بمحافظة تعز جنوبي اليمن
GMT 13:53 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرطارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله .
GMT 11:03 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرتقرير حقوقي يوثق 2250 انتهاكا بحق الصحفيين اليمنيين خلال الثلاثة الأعوام الماضية معظمها ارتكتبتها مليشيا الحوثي
GMT 06:22 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش الوطني تصد هجومًا عنيًفا لمليشيا الحوثي بمديرية صبر الموادم شرق مدينة تعز جنوب اليمن
GMT 21:48 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرالمتحدث باسم قوات التحالف يصرح أن المنافذ الإغاثية في اليمن مفتوحة أمام المنظمات الدولية والدول المانحة لاستقبال المساعدات.
ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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