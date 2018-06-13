مصادر ميدانية انهيارات في صفوف الحوثيين مع بداية انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها.
GMT 07:48 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومليشيا الحوثي تتخذ من سكان المنازل والفنادق في شارع الخمسين ، بمحافظة الحديدة غربي اليمن، دروعا بشرية وتنشر قناصين فيها
GMT 07:46 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوبوارج التحالف العربي لدعم الشرعية تدك تحصينات المليشيا في منصة العروض
GMT 07:43 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوسفير السعودية لدى الولايات المتحدة يؤكد أن عمليات التحالف لتحرير مدينة الحديدة هي استمرار لدعم المملكة للشعب اليمني
GMT 07:36 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوطيران تحالف دعم الشرعية يشّن عشرات الغارات الجوية على مواقع المليشيا في الساحل الغربي لليمن، وصفت بالعنيفة
GMT 19:11 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيومجلس الأمن يؤكد التسوية السياسية التفاوضية وحدها يمكن أن تنهي الصراع في اليمن
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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