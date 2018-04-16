‬استأنفت شركة طيران "أمريكان إيرلاينز" أمس الأحد، طرق الطيران التي كانت تستخدم المجال الجوي الروسي بعد أن غيرت مسارها يوم السبت، بسبب مراقبتها "لقضايا جيوسياسية عالمية".