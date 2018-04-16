قال البيت الأبيض مساء الأحد، إن المهمة الأمريكية في سوريا "لم تتغير"، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.
وبعد ساعات من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس أقنعت ترامب بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا "مدة طويلة"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن "المهمة الأمريكية لم تتغير"، مضيفةً أن "الرئيس كان واضحاً، إنه يريد أن تعود القوات الأمريكية في أقرب وقت ممكن إلى الوطن".
وتابعت ساندرز: "نحن عازمون على سحق تنظيم داعش بالكامل وخلق الظروف التي تمنع عودته، وبالاضافة إلى ذلك، نتوقع أن يتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا الإقليميون مسؤولية أكبر عسكرياً ومالياً لتأمين المنطقة".
وكان الرئيس الفرنسي أكد في وقت سابق الأحد، أن ترامب بات الآن مقتنعاً بضرورة الإبقاء على الوجود الأمريكي في سوريا.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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