قال البيت الأبيض مساء الأحد، إن المهمة الأمريكية في سوريا "لم تتغير"، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وبعد ساعات من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس أقنعت ترامب بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا "مدة طويلة"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن "المهمة الأمريكية لم تتغير"، مضيفةً أن "الرئيس كان واضحاً، إنه يريد أن تعود القوات الأمريكية في أقرب وقت ممكن إلى الوطن".

وتابعت ساندرز: "نحن عازمون على سحق تنظيم داعش بالكامل وخلق الظروف التي تمنع عودته، وبالاضافة إلى ذلك، نتوقع أن يتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا الإقليميون مسؤولية أكبر عسكرياً ومالياً لتأمين المنطقة".

وكان الرئيس الفرنسي أكد في وقت سابق الأحد، أن ترامب بات الآن مقتنعاً بضرورة الإبقاء على الوجود الأمريكي في سوريا.