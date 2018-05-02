غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في مفرق المخا والمناطق المحيطة به غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
GMT 21:07 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوالجبير يؤكد ما فعلته إيران في المملكة المغربية عبر اداتها تنظيم حزب الله الإرهابي لتدريب جماعية البوليساريو خير دليل على ذلك
GMT 21:04 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايووزير الخارجية السعودي يؤكد أن ايران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والاسلامية من خلال اشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب
GMT 20:38 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوالبحرين تؤكد دعمها لقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران وتدعو إلى موقف عربي وتحرك جماعي للتصدي لكل أشكال التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية
GMT 20:29 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو4 قتلى و9 جرحى حصيلة أولية لهجوم مسلحو داعش على منطقة 14رمضان بمنطقة الطارمية شمال بغداد
GMT 20:14 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايومسلحو داعش يسيطرون على منطقة 14رمضان بمنطقة الطارمية شمال بغداد بعد اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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