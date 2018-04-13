مذكرات توقيف بحق 70 جندياً تركيًا

أصدر مكتب المدعي العام في ولاية قونيا وسط تركيا، اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 70 جندياً في الولاية، في إطار التحقيق في قضية فتح الله غولن.
وقالت مصادر قضائية، تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المكتب أصدر مذكرات التوقيف التي استهدفت جنوداً في الخدمة بناء على شهادة من مسؤولي الجيش المحتجزين، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية.
ثم أجرت الشرطة عمليات متزامنة في 34 ولاية لاعتقال المشتبه بهم.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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