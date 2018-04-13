مذكرات توقيف بحق 70 جندياً تركيًا

أصدر مكتب المدعي العام في ولاية قونيا وسط تركيا، اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 70 جندياً في الولاية، في إطار التحقيق في قضية فتح الله غولن.

وقالت مصادر قضائية، تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المكتب أصدر مذكرات التوقيف التي استهدفت جنوداً في الخدمة بناء على شهادة من مسؤولي الجيش المحتجزين، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية.

ثم أجرت الشرطة عمليات متزامنة في 34 ولاية لاعتقال المشتبه بهم.