غزة تستعد لاحتجاجات حاشدة

من المتوقع أن تشهد حدود قطاع غزة مع إسرائيل، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة للجمعة الثالثة على التوالي.
ومنذ 30 مارس (آذار)، استشهد 34 فلسطينياً، بينهم صحافي، بنيران إسرائيلية، وسقط أحدث الشهداء مساء الخميس عندما استشهد رجل في الثامنة والعشرين من عمره بالرصاص في جنوب غزة، حسبما قالت وزارة الصحة الفلسطينية.
وسقط غالبية الشهداء أثناء المظاهرات، في حين أصيب 1236 شخصاً بالرصاص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس.
واحتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين قرب الحدود ضمن احتجاج يستمر ستة أسابيع مطالبين بحق اللاجئين وأبنائهم - أغلبية سكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص - في العودة إلى منازلهم التي فروا منها أو طردوا منها خلال حرب 1948.
وأحرق المتظاهرون آلاف الإطارات الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يحرقوا مئات من الأعلام الإسرائيلية خلال احتجاج اليوم الجمعة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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