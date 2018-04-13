غزة تستعد لاحتجاجات حاشدة

من المتوقع أن تشهد حدود قطاع غزة مع إسرائيل، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة للجمعة الثالثة على التوالي.

ومنذ 30 مارس (آذار)، استشهد 34 فلسطينياً، بينهم صحافي، بنيران إسرائيلية، وسقط أحدث الشهداء مساء الخميس عندما استشهد رجل في الثامنة والعشرين من عمره بالرصاص في جنوب غزة، حسبما قالت وزارة الصحة الفلسطينية.

وسقط غالبية الشهداء أثناء المظاهرات، في حين أصيب 1236 شخصاً بالرصاص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها حماس.

واحتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين قرب الحدود ضمن احتجاج يستمر ستة أسابيع مطالبين بحق اللاجئين وأبنائهم - أغلبية سكان غزة البالغ عددهم مليوني شخص - في العودة إلى منازلهم التي فروا منها أو طردوا منها خلال حرب 1948.

وأحرق المتظاهرون آلاف الإطارات الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يحرقوا مئات من الأعلام الإسرائيلية خلال احتجاج اليوم الجمعة.