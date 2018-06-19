طيران التحالف العربي يساند تقدم المقاومة في مطار الحديدة.
GMT 22:59 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيو626 قتيلًا من مسلحي ميليشيات الحوثي خلال أسبوع في كافة الجبهات
GMT 22:55 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواستمرار الضغط العملياتي والتقدم على محور تحرير صعدة وحجة من الجيش الوطني وبدعم من التحالف
GMT 22:50 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأمر ملكي بإعفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه
GMT 22:35 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوتقدم قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة نهم نحو الغرب لتحرير صنعاء
GMT 15:33 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوأردوغان يؤكد أن وحدات حماية الشعب الكردية وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي تبدأ الانسحاب من منبج
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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