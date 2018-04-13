تحطم مروحية روسية ومقتل طاقمها

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البلطيق الروسي، اليوم الجمعة، عن سقوط مروحية من طراز "كا29-" أثناء التحليق الاستكشافي الليلي في منطقة بحر البلطيق مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وجاء في البيان "في 12 أبريل (نيسان) 2018، في حوالي الساعة 30ر23 بتوقيت موسكو، تحطمت مروحية من طراز كا29- أثناء رحلات تجريبية ليلاً في بحر البلطيق. ومقتل طاقمها المكون من اثنين من طياري الشركة المصنعة للمروحيات"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتم العثور على جثة احد الطيارين، ومازالت عملية البحث والإنقاذ مستمرة.