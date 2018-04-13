تحطم مروحية روسية ومقتل طاقمها

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البلطيق الروسي، اليوم الجمعة، عن سقوط مروحية من طراز "كا29-" أثناء التحليق الاستكشافي الليلي في منطقة بحر البلطيق مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من طيارين اثنين.
وجاء في البيان "في 12 أبريل (نيسان) 2018، في حوالي الساعة 30ر23 بتوقيت موسكو، تحطمت مروحية من طراز كا29- أثناء رحلات تجريبية ليلاً في بحر البلطيق. ومقتل طاقمها المكون من اثنين من طياري الشركة المصنعة للمروحيات"، بحسب وكالة سبوتنيك.
وتم العثور على جثة احد الطيارين، ومازالت عملية البحث والإنقاذ مستمرة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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