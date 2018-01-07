مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن
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مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن

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مقاتلات التحالف العربي
صنعاء - خالد عبدالواحد

استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن

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مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن



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مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن



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