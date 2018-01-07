مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن

استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن
GMT 09:28 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تدمر مركزًا للقيادة تابعًا لميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي في اليمن
GMT 08:38 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تستهدف طقمًا تابعًا لمليشيات الحوثي الإنقلابية في التباب نهم شمال اليمن
GMT 17:35 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر4 غارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع الحوثيين شمال مديرية كهبوب بمحافطة لحج جنوب اليمن ولا زال التحليق مستمر .
GMT 16:20 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقتي مسورة وقطبين بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 15:18 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر4 غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية موزع بمحافظة تعز جنوب اليمن.
أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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