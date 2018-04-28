غارات عنيفة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية على مواقع الحوثيين بالعاصمة صنعاء ، شمال اليمن.
GMT 04:55 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانمقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي على مبنى الداخلية في العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 18:22 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانترامب يعلن علينا أن نضمن بأن لا تكسب إيران من هزيمة تنظيم داعش في سورية
GMT 18:20 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانترامب يعلن بحثنا ضرورة تعزيز الناتو وزيادة إنفاق الدول الأعضاء على ميزانية الدفاع
GMT 16:26 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانترامب يعلن أن إذا لم يعدل الاتفاق النووي الإيراني سننسحب منه بكل احترام
GMT 15:50 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال إلى 3 شهداء شرق قطاع غزة
ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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