قوات التحالف العربي تقصف تجمعات الحوثيين في محيط مطار الحديدة.
GMT 07:35 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقوات الجيش اليمني تسيطر على أجزاء واسعة من مطار الحديدة ومليشيا الحوثي الإنقلابية تقصف الأحياء السكنية المجاورة للمطار
GMT 07:33 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإنقلابية بالقرب من مطار الحديدة، غربي اليمن
GMT 07:31 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوعشرات القتلى من الحوثيين داخل مطار الحديدة
GMT 07:27 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالحوثيون يقصفون الأحياء السكنية وينفذون عمليات انتقامية ضد المدنيين في الحديدة
GMT 07:21 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالقوات المشتركة تتقدم داخل مطار الحديدة
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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