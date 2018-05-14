مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعتدون على المركبات فى القدس

اعتدت مجموعة من المستوطنين من اليمين الإسرائيلى المتطرف المعروفة باسم "عصابة تدفيع الثمن" اليوم الاثنين، على عشرات المركبات المتوقفة فى مخيم شعفاط فى مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم ثقب بعض الإطارات ورش الدهان عليها، بالإضافة إلى كتابة شعارات عنصرية معادية على جدران البيوت. مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق فى ملابسات الظاهرة التى ازدادت فى الآونة الأخيرة.
يذكر أن عصابة "تدفيع الثمن" تنفذ اعتداءات شبه يومية بحق ممتلكات ومقدسات المواطنين فى القدس، دون ملاحقات من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلى.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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