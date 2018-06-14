طائرات التحالف العربي تشن غارات على مواقع ميليشيات الحوثي غربي مديرية زبيد في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة
GMT 07:41 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوالجيش التركي يعلن توصل مسؤولين أتراك وأميركيين لاتفاق خلال الأسبوع الجاري بشأن مدينة منبج شمالي سورية
GMT 07:04 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيومقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات لميليشيات الحوثي في الخط الساحلي في مديرية الدريهمي على أطراف مدينة الحديدة
GMT 07:00 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوقوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي
GMT 06:39 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوإصابة جندي إسرائيلي في مداهمات ومواجهات في الضفة
GMT 06:36 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوقتيلان في هجوم داخل مسجد في افريقيا الجنوبية
كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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